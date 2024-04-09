Противокорабельная ракета ВСУ «Нептун» уничтожена над Черным морем

ВС РФ пресекли ряд попыток совершения терактов киевского режима по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей. Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожен «Нептун».

С момента начала СВО украинские боевики регулярно обстреливают близлежащие территории РФ, в том числе новые присоединившиеся регионы. Так, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 17 раз территорию ДНР.