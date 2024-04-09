ВСУ 17 раз за сутки нанесли удары по территории ДНР

За сутки с 00:00 8 апреля по 00:00 9 апреля Вооруженные силы Украины нанесли 17 ударов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в официальном телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

В результате обстрелов ранено два мирных жителя, повреждено 7 жилых домов, разрушен один жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры.

На Донецком направлении совершено 9 обстрелов, на Горловском — 7, на Ясиноватском — один. В сумме ВСУ выпустили 45 различных боеприпасов.

За сутки с 7 по 8 апреля Вооруженные силы Украины нанесли 21 удар по территории Донецка, среди пострадавших оказалась девочка 2017 года рождения.