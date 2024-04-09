В Европе отреагировали на избрание «пророссийского» президента Словакии

Депутаты ФРГ призвали Словакию выйти из Евросоюза, а партия «Зеленых» уже заявила о возможном сокращении финансирования этой страны. И это только первая реакция на победу в президентской гонке Петера Пеллегрини. Запад не простит словакам выбор, который они сделали, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Второй тур президентских выборов в Словакии по сути сводился к ответу на вопрос, поддерживают ли граждане этой страны продолжение боевых действий на Украине. Страх начала большой войны и отправка туда собственных военных оказалась главной темой предвыборных листовок спикера парламента и главы третьей по величине партии в Братиславе Петера Пеллегрини.

«Я сделаю все возможное, чтобы Словакия, нравится это кому-то или нет, оставалась сторонницей мира, а не войны. И пусть кто угодно критикует меня за это сколько захочет», - подчеркнул он.

По итогам первого тура Пеллегрини проигрывал бывшему министру иностранных дел Словакии, но все решили голоса кандидата, занявшего третье место. Бывший министр юстиции Штефан Харабин критиковал НАТО и также выступал за сближение с Россией.

«Признаюсь, я действительно разочарован. Оказалось, что президентом Словакии можно стать не только сея ненависть и толкая людей на баррикады, но и выставляя меня сторонником войны. Я этого никогда не забуду», - отреагировал на победу Пеллегрини его соперник Иван Корчок.

Раздражения не скрывали и в крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократический союз. Председатель комитета Бундестага Норберт Реттген предложил Словакии и Венгрии выйти из ЕС. Со своей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что приход к власти Пеллегрини - большая победа для сторонников мира по всей Европе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что со стороны Брюсселя может последовать ответ.

«Нам необходимо учитывать и наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину. Я бы не удивился, если бы Еврокомиссия исключительно по политическим соображениям и из-за результатов президентских выборов приостановила нам выплаты из европейских фондов», - заявил он.

Словакия, как и Чехия, не имеет выхода к морю и крайне заинтересована в продолжении поставок по нефтепроводу «Дружба». В декабре для них даже на год продлили исключение из санкций.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Ранее Пеллегрини заявил, что Словакия будет на стороне мира и против войны, и поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Он пообещал всегда отстаивать интересы республики.