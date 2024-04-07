Пеллегрини заявил, что Словакия будет на стороне мира и против войны

Выступающий против поставок оружия Украине Петер Пеллегрини выступил с первым заявлением после победы во втором туре президентских выборов Словакии. Он пообещал, что республика останется на стороне мира, а не войны.

«Я сделаю все для того - пусть это кому-то нравится или нет, - чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет», - цитирует Пеллегрини словацкое телевидение.

Также он поблагодарил граждан Словакии за доверие, добавив, что будет всегда отстаивать интересы республики.

После обработки 96,05% голосов Пеллегрини набрал 54,32%, его соперник глава МИД Иван Корчок - 45, 67%. Экс-глава МИД республики Корчок признал поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Пеллегрини и Корчкок по-разному оценивают происходящее конфликта, вопросы возможной помощи Киеву и потенциального членства Украины в НАТО.