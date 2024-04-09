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Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели у Эйлата

Цель перехватили системой противоракетной обороны «Железный купол».
Мария Зайцева 2024-04-09 02:33:09
© Фото: Стрингер РИА Новости

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате воздушной цели около города Эйлат после объявления о воздушной тревоге. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушная цель попала на территорию Израиля , после чего была объявлена воздушная тревога. ЦАХАЛ успешно перехватила цель системой противоракетной обороны «Железный купол» морского базирования C-Dome.

Данных о пострадавших и ущербе нет, военные отслеживали цель.

Ранее 8 апреля вооруженные иракские группировки шиитов заявили об ударе по Эйлате.

#в стране и мире #армия #Израиль #ЦАХАЛ
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