Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели у Эйлата

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате воздушной цели около города Эйлат после объявления о воздушной тревоге. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушная цель попала на территорию Израиля , после чего была объявлена воздушная тревога. ЦАХАЛ успешно перехватила цель системой противоракетной обороны «Железный купол» морского базирования C-Dome.

Данных о пострадавших и ущербе нет, военные отслеживали цель.

Ранее 8 апреля вооруженные иракские группировки шиитов заявили об ударе по Эйлате.