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Подросток из ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Парень-подросток 2008 года рождения пострадал в селе Безыменное в результате взрыва.
Анастасия Бобылева 2024-04-09 23:45:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Детонация взрывоопасного предмета (ВОП) привела к ранению подростка 2008 года рождения в селе Безыменное в ДНР. Об этом пишет RT, ссылаясь на представительство республики в СЦКК.

«В населенном пункте Безыменное в результате детонации ВОП по улице Нагорной ранен парень-подросток 2008 года рождения», - говорится в сообщении.

Из-за обстрела украинскими боевиками населенных пунктов ДНР страдают мирные жители. Ранее в Макеевке в результате удара ВСУ погибла женщина 1956 года рождения. Еще три человека пострадали, в их числе семилетняя девочка.

#в стране и мире #взрыв #ДНР #ранение #подросток
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