Подросток из ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Детонация взрывоопасного предмета (ВОП) привела к ранению подростка 2008 года рождения в селе Безыменное в ДНР. Об этом пишет RT, ссылаясь на представительство республики в СЦКК.

«В населенном пункте Безыменное в результате детонации ВОП по улице Нагорной ранен парень-подросток 2008 года рождения», - говорится в сообщении.

Из-за обстрела украинскими боевиками населенных пунктов ДНР страдают мирные жители. Ранее в Макеевке в результате удара ВСУ погибла женщина 1956 года рождения. Еще три человека пострадали, в их числе семилетняя девочка.