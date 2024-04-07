В Макеевке при обстреле ВСУ погибла местная жительница

Сегодня украинские националисты обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В результате атаки погибли местная жительница 1956 года рождения.

«В Советском районе Макеевки погибла женщина 1956 г.р.», - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Также сегодня под удар боевиков попал Никитовский район Горловки. Там пострадали три человека, в том числе 7-летняя девочка.

Еще две мирные жительницы ранены в результате обстрела Петровского района Донецка.