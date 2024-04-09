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Остин заявил об опасности мировой энергетики из-за ударов по НПЗ России

Удары украинской армии по НПЗ России могут негативно отразиться на мировой топливно-энергетический комплекс.
Услада Дубинина 2024-04-09 23:07:08
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам несут опасность для мировой энергетики, об этом заявил министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в сенате США. Он уточнил, что Украине следует наносить удары по военным целям.

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия»,— заявил Ллойд Остин.

Ранее администрация Сызрани сообщила, что из-за атак  украинских военных на Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы начался пожал.

#в стране и мире #ВСУ #нпз #удары #Ллойд Остин #Энергетика
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