Остин заявил об опасности мировой энергетики из-за ударов по НПЗ России

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам несут опасность для мировой энергетики, об этом заявил министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в сенате США. Он уточнил, что Украине следует наносить удары по военным целям.

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия»,— заявил Ллойд Остин.

Ранее администрация Сызрани сообщила, что из-за атак украинских военных на Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы начался пожал.