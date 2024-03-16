На Сызранском НПЗ загорелся переработчик нефтепродуктов из-за атаки БПЛА ВСУ

Киевский режим попытался атаковать Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотника, в результате на Сызранском НПЗ начался пожар. Об этом сообщила администрация Сызрани со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова.

Согласно предварительным данным, пострадавших при атаке на нефтяные заводы нет. Губернатор поставил перед всеми службами и ответственными ведомствами задачу уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.

«Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб», - сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА, а также снаряда РСЗО RM-70 Vampire и ракеты ТРК «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей. Дежурные средства ПВО пресекли все попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории регионов России.