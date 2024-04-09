Оренбургские казаки показали, как спасают скот с затопленных ферм

В Оренбурге создают искусственные насыпи. Вода в Урале продолжает прибывать и завтра достигнет пика. Сейчас в зоне подтопления полторы тысячи домов и свыше пяти тысяч участков только в черте города. Эвакуация жителей продолжается. Спасают и животных.

«Здесь воды уже 30 лет не было... Вот в 1993-94 гг. была вода все время, после этого не было. Думали, что такого не будет, и вот она пришла. И нас накрыло за сутки, все отрезало, все пути. Вот приходится делать такую эвакуацию», - рассказал атаман Нежинского хуторского казачьего общества Василий Васильченко.

Один бычок весит 200-300 кг. Делают седативный укол, чтобы не сопротивлялся, затем связывают копыта, потом в лодку. По-другому - никак, иначе животные погибнут.

Спасения скота - это целая спецоперация. Бычков на лодке доставили в усыпленном состоянии. Чтобы минимально травмировать животное, их перевязали тросами и аккуратно при помощи ковша экскаватора перегрузили в кузов самосвала.

Уровень воды в реке Урал поднялся на 30 см за сутки, уже перевалил за 9 метров. До критической отметки осталось двадцать сантиметров. По всему Оренбургскому району много затопленных СНТ, сложная ситуация на центральной набережной города, а вода продолжает прибывать.

Напомним, более 6 тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводков. При этом в городе Орск властям удалось вывезти около 2,5 тысячи жителей, из которых 800 детей, сообщили в оперативных службах.