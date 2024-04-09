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В Белом доме бурно отреагировали на дело СК о финансировании терроризма

Белый дом прокомментировал уголовное дело о спонсировании терроризма в РФ чиновниками США.
Услада Дубинина 2024-04-09 22:35:56
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

В Белом доме заявили, что уголовное дело Следственного комитета России о причастности должностных лиц западной власти к финансированию терроризма – «нонсенс».

СК РФ возбудил уголовное дело по статье ст. 205.1 УК РФ о финансировании террористов странами США и НАТО через коммерческие организации после обращения депутатов Государственной Думы. Российские спецслужбы проверят финансовые потоки нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс», которая находится на территории Украины.

Финансовая разведка совместно со спецслужбами проверит оборот денег в миллиарды долларов за несколько лет в компании «Бурисма Холдингс».

#в стране и мире #сша #Уголовное дело #терроизм #Следственный комитет РФ
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