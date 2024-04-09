

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о финансировании террористов странами США и НАТО через коммерческие организации, которые действуют на территории Украины. Спецслужбы проверили финансовые потоки нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс» на цели совершения терактов в России и за рубежом, а также нанесения ущерба экономике страны.

СК уточнил, что Финансовая разведка совместно со спецслужбами проверит движения нескольких миллионов долларов через нефтегазовую компанию. Ранее «Бурисма Холдингс» фигурировала в коррупционном скандале с участием Джо и Хантера Байденов.

Расследование уголовного дела возбудили после обращения депутатов Государственной думы. Сейчас идет проверка на причастность должностных лиц западной власти к финансированию терроризма, а также отрабатывается версия сотрудников коммерческих и общественных организаций на спонсорство исполнителей теракта.