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СК возбудил дело о финансировании террористов лицами из США и НАТО

СК по обращению депутатов возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.
Услада Дубинина 2024-04-09 16:14:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»


Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о финансировании террористов странами США и НАТО через коммерческие организации, которые действуют на территории Украины. Спецслужбы проверили финансовые потоки нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс» на цели совершения терактов в России и за рубежом, а также нанесения ущерба экономике страны.

СК уточнил, что Финансовая разведка совместно со спецслужбами проверит движения нескольких миллионов долларов через нефтегазовую компанию. Ранее «Бурисма Холдингс» фигурировала в коррупционном скандале с участием Джо и Хантера Байденов.

Расследование уголовного дела возбудили после обращения депутатов Государственной думы. Сейчас идет проверка на причастность должностных лиц западной власти к финансированию терроризма, а также отрабатывается версия сотрудников коммерческих и общественных организаций на спонсорство исполнителей теракта.

 

#в стране и мире #НАТО #сша #терроризм #Североатлантический альянс #Следственный комитет РФ
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