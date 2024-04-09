Боец Казак показал последствия ударов ВСУ по Козинке Белгородской области

В приграничных населенных пунктах Белгородской области местные жители становятся добровольцами в отрядах территориальной обороны. Они после основной работы помогают военной полиции и сотрудникам МВД патрулировать и изучать документы и грузы в автомобилях, чтобы не пропустить диверсантов.

Большая скорость, бронированная машина - сейчас это скорее меры предосторожности. По сравнению с тем временем, когда украинские боевики под личиной запрещенной в России террористической организации РДК* попытались прорваться через границу, в поселке тихо. На улицах Козинки не слышно ни одного артиллерийского удара. Тем не менее наследить ВСУ успели. Где-то в асфальте торчат хвостовики от мин. Где-то побиты дома.

«Храм был только отреставрирован. Наносились удары по храму. Мы находимся в центре села Козинка, который также подвергался ударам террористической организации РДК*. Здесь нет никаких военных объектов. Здесь исключительно мирные люди», - рассказал российский боец.

С бойцами батальона самообороны «Преображенский» наша съемочная группа проехала приграничные села и города Белгородской области.



Поток машин в Грайвороне сейчас интенсивный. Люди, как говорят, в основном вернулись. Кто-то уезжал, кто-то оставался. Но город прямо живет своей жизнью.

Одна из главных задач сейчас - доставить населению гуманитарную помощь. Бытовую химию, продукты - то, что нужно в первую очередь. Людмила вернулась недавно, интенсивные обстрелы города не застала. Ее вместе с соседями вовремя эвакуировали.

Бойцы самообороны - добровольцы, которые эту работу совмещают с другой - гражданской. Водитель с позывным «Чех» трудится также за баранкой в родном селе. Командир роты «Казак» - сотрудник газовой службы. После смены, которую начальство с пониманием значительно сократило, надевает бронежилет. А дома, говорит, ждет другое начальство.

«Дочке моей 7 месяцев. Она еще не понимает, чем папа занимается. Жена очень переживает за меня, но постоянно говорит, что гордится мной. С левой стороны сейчас мемориал будет. Это мемориал памяти войнам, павшим в Великой Отечественной. На этом мемориале в том числе имена моих родственников. Это наша земля, и мы должны помогать», - рассказал командир роты батальона самообороны «Преображенский» с позывным Казак.

Жительница Грайворона Галина Сидельникова показывает дом. До отъезда специально поставила кровать подальше от окна, чтобы стены родные защищали. Несколько недель назад неподалеку от дома разорвался украинский снаряд.

Бетонные коробки с надписью «укрытие» сейчас можно встретить в каждом приграничном населенном пункте Белгородской области. Есть даже правила пассажирские автобусы при звуке сирены останавливаются возле этих укрытий выпускают пассажиров. Когда угроза в небе также на телефон приходят сообщения от МЧС, ракетная опасность, отбой ракетной опасности.

Отбой МЧС дают только после того, как бойцы войск ПВО убедятся - вражеская ракета или беспилотник уничтожены. Между военными и экстренными службами плотное взаимодействие. Небо над Белгородчиной закрывают все средства и комплексы ПВО, как например мобильный и точный ЗРК «Тор».

«Работаем по всему, начиная от самых маленьких беспилотников до ракет "Точка-У" и РСЗО», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» Никита.

В приграничных районах работают военная полиция, сотрудники МВД и добровольцы. Внимательно изучают документы и грузы в автомобилях, чтобы не позволить просочиться диверсантам.



Волонтеры работают в приграничном селе Гора Подол. В их производстве была пауза, когда людей эвакуировали. Сейчас в мастерской снова людно. В их городе тоже рвались украинские снаряды, повреждены некоторые дома. Власти приступают к их восстановлению. В правительстве региона заявили - за неделю отремонтировали почти 2000 поврежденных атаками украинской артиллерией зданий.

Ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Дрон ВСУ был обнаружен 8 апреля в 23:00.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.