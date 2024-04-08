Украинский БПЛА обнаружили и сбили в Белгородской области

Около 23:00 над территорией Белгородской области заметили украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные средства ПВО.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была успешно пресечена. До этого территорию Белгородской области не раз пытались атаковать беспилотники и РСЗО противника. В связи с опасностью из региона уехали более 9 000 детей. Многие из них отправились в Вологду и Волгоград.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.