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Украинский БПЛА обнаружили и сбили в Белгородской области

Очередная попытка атаки со стороны киевского режима успешно пресечена российскими средствами ПВО.
2024-04-08 23:48:03
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Около 23:00 над территорией Белгородской области заметили украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные средства ПВО.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была успешно пресечена. До этого территорию Белгородской области не раз пытались атаковать беспилотники и РСЗО противника. В связи с опасностью из региона уехали более 9 000 детей. Многие из них отправились в Вологду и Волгоград.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #бпла #белгородская область #ВСУ
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