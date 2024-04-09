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Возобновили движение поездов после обрушения путепровода в Вязьме

На путепроводе устранили последствия обрушения Панинского моста.
Услада Дубинина 2024-04-09 21:06:00
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Возобновлено движение поездов по направлению Москва-Минск, об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Губернатор выразил благодарность сотрудникам, которые устраняли последствия обрушения Панинского моста.

«Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены,» — прокомментировал Анохин.

Ранее ГУ МЧС России сообщило о временном прекращении движения поездов на перегоне Вязьма — Семлево. Во время обрушения моста погибла женщина.

#минск #мост #Вязьма #поезда #путепровод
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