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Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

Движение поездов остановлено на перегоне Вязьма - Семлево.
Игнат Далакян 2024-04-08 18:02:28
© Фото: Прокуратура Смоленской области

При обрушении моста в Смоленской области погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Отмечается, что из-за обрушения моста повреждено железнодорожное полотно. На данный момент остановлено движение поездов на перегоне Вязьма - Семлево, сообщило Радио Sputnik.

В сообщении также говорится, что в момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

«Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового автомобиля в тяжелом состоянии», - отмечается в сообщении.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Смоленской области Василий Анохин.

#обрушение #Смоленская область #мост #Трагедия #движение поездов #железнодорожное полотное
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