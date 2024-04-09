В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автобус и микроавтобус

Дроны ВСУ попали в движущиеся по трассе автобус и микроавтобус. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых.

«Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское». – прокомментировал ситуацию Вячеслав Гладков.

В районную больницу обратилась женщина, ей диагностировали поверхностную рану нижней конечности. Водителю микроавтобуса с осколочными ранениями в области грудной клетки, плеча и поясницы также потребовалась медицинская помощь.

Ранее украинские военные атаковали автобусное предприятие, из-за обстрела загорелось несколько единиц общественного транспорта.