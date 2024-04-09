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В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автобус и микроавтобус

В районную больницу обратились женщина и водитель микроавтобуса с ранениями.
Услада Дубинина 2024-04-09 20:33:04
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Дроны ВСУ попали в движущиеся по трассе автобус и микроавтобус. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых.

«Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское». – прокомментировал ситуацию Вячеслав Гладков.

В районную больницу обратилась женщина, ей диагностировали поверхностную рану нижней конечности. Водителю микроавтобуса с осколочными ранениями в области грудной клетки, плеча и поясницы также потребовалась медицинская помощь.

Ранее украинские военные атаковали автобусное предприятие, из-за обстрела загорелось несколько единиц общественного транспорта.

#транспорт #дроны #белгород #обстрелы #автобусы
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