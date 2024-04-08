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Общественный транспорт пострадал при обстреле Каховки артиллерией ВСУ

Украинские военные обстреляли автобусное предприятие.
Услада Дубинина 2024-04-08 21:19:00
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

После обстрела автобусного предприятия украинскими военными в Каховке загорелось несколько единиц общественного транспорта. На данный момент уточняется информация о пострадавших.

«Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы», — сообщил RT со ссылкой на главу администрации Каховского муниципального округа Павла Филипчука.

Ранее снаряд ВСУ попал в остановку рядом с центральной районной больницей Каховки. Губернатор Харьковской области Владимир Сальдо передал информацию об одном раненом под обстрелом, им оказался 79-ти летний дедушка.

#Украина #транспорт #ВСУ #Обстрел #каховка
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