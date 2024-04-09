ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавшим от наводнения

Банкам России рекомендовали оказать поддержку клиентам, которые пострадали от сильного наводнения. Регулятор в официальном сообщении передал информацию о возможности оформить кредитные каникулы в упрощенном порядке, не требуя полный пакет документов. Также ЦБ рекомендовал кредиторам в особых ситуациях списать долги у пострадавших от паводка граждан.

«Временно следует отказаться от обращения взысканий на заложенное имущество и реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам», — говорится в официальном сообщении регулятора.

Центральный банк рекомендовал страховщикам ускорить процесс выплат убытков по страховым договорам пострадавших. Компании могут самостоятельно запросить документы у ведомств, а также опираться на имеющуюся информацию о месте и регистрации жительства.

В эвакуации орчан участвуют военные. Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых военнослужащие оказывают помощь местным жителям.