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ВСУ обстреляли центр поселка Климово Брянской области, двое погибли

В результате обстрела украинских войск женщина и ребенок погибли. По предварительной информации, еще трое пострадали.
Игнат Далакян 2024-04-09 15:14:47
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области. В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков погибли два человека - женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Александр Богомаз добавил, что при обстреле произошло возгорание жилого дома. На данный момент продолжается обследование подвергшейся обстрелу территории.

Губернатор Брянской области отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Обстрел #Александр Богомаз
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