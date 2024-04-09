ВСУ обстреляли центр поселка Климово Брянской области, двое погибли

ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области. В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков погибли два человека - женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», - написал глава области в своем Telegram-канале.
Александр Богомаз добавил, что при обстреле произошло возгорание жилого дома. На данный момент продолжается обследование подвергшейся обстрелу территории.
Губернатор Брянской области отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
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