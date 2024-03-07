На Украине существует так называемый международный легион ГУР, в котором служат наемники более чем из 50 стран, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

В этом подразделении служат ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, говорится в сообщении.

Легион якобы участвовал в обороне Киева, боях в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях, на Запорожье и в Донбассе.

Ранее и в Кремле, и в Минобороны России не раз заявляли о том, что на Украине воюют наемники из разных стран, в том числе НАТО. В частности, в январе ВС РФ уничтожили 60 иностранных военных в Харькове.