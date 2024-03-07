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В военной разведке Украины признали, что в ВСУ служат наемники из 50 стран

В этом подразделении служат ветераны из США, Великобритании, Австралии, Дании и других стран.
Владимир Рубанов 2024-03-07 14:28:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине существует так называемый международный легион ГУР, в котором служат наемники более чем из 50 стран, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

В этом подразделении служат ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, говорится в сообщении.

Легион якобы участвовал в обороне Киева, боях в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях, на Запорожье и в Донбассе.

Ранее и в Кремле, и в Минобороны России не раз заявляли о том, что на Украине воюют наемники из разных стран, в том числе НАТО. В частности, в январе ВС РФ уничтожили 60 иностранных военных в Харькове.

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