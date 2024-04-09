В Москве восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя

В Москве восстановили работу баз ГИБДД во всех подразделениях Госавтоинспекции столицы после технического сбоя. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу Москве.

«В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновили в полном объеме.

Ранее в базе ГИБДД случился технический сбой. В МВД по Москве сообщили, что причиной неполадок стал сбой при переходе на новое программное обеспечение. В результате сбоя в московских отделениях появились длинные очереди.