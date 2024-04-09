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Сбой базы ГИБДД вызвал огромные очереди в московских отделениях

Причиной неполадок называют сбой при переходе на новое программное обеспечение.
Глеб Владовский 2024-04-09 13:13:56
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Сбой базы ГИБДД вызвал длинные очереди в московских отделениях. Информацию о  ситуации в связи с неполадками подтвердили в столичном МВД.

В результате у многих водителей нет возможности не только обменять или получить права, но и зарегистрировать автомобили, передает ТАСС.  

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», - сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции.

Уточняется, что принимаются меры по устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов.

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