Сбой базы ГИБДД вызвал огромные очереди в московских отделениях

Сбой базы ГИБДД вызвал длинные очереди в московских отделениях. Информацию о ситуации в связи с неполадками подтвердили в столичном МВД.

В результате у многих водителей нет возможности не только обменять или получить права, но и зарегистрировать автомобили, передает ТАСС.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», - сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции.

Уточняется, что принимаются меры по устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов.