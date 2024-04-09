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В Кремле отреагировали на запрет съемки при общении Паслера с орчанами

Губернатор Паслер запретил снимать обсуждения инициативной группе митингующих.
Услада Дубинина 2024-04-09 17:47:36
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Видео, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал прекратить съемку на телефоны жителей Орска во время собрания с группой митингующих, посмотрели в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», - прокомментировал ситуацию Песков.

Инициативная группа митингующих возражала на запрет мобильной съемки, объясняя, что таким образом они смогут привести доказательства обещаний губернатора. Паслер сообщил, что для этого можно ссылаться на материалы местных СМИ.

На встрече с инициативной группой настаивал губернатор во время митинга на Комсомольской площади у здания администрации 8 апреля. Это способствовало оперативному решению вопросов. На собрании удалось обсудить выплаты пострадавшим от паводка, отмену платы за коммунальные услуги на затопленных территориях, а также о намерении построить новую дамбу.

#Наводнение #Дмитрий Песков #паводок #денис паслер #орск
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