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Губернатор Паслер пообещал жителям Орска новую дамбу

Новая дамба заменит прорванную из-за сильного паводка.
Услада Дубинина 2024-04-08 23:01:22
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал жителям построить новую дамбу. О планах возвести плотину для предохранения от затопления он сообщил на встрече с инициативной группой жителей Орска.

«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», — заявил губернатор.

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за паводка. Это стало причиной опасного наводнения в нескольких районах Оренбургской области. Мэр Орска Василий Козупица уточнил, что перед заменой дамбу осмотрят специалисты на возможность восстановления.

#Наводнение #денис паслер #дамба #потом #орск
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