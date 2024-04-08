Губернатор Паслер пообещал жителям Орска новую дамбу

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал жителям построить новую дамбу. О планах возвести плотину для предохранения от затопления он сообщил на встрече с инициативной группой жителей Орска.

«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», — заявил губернатор.

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за паводка. Это стало причиной опасного наводнения в нескольких районах Оренбургской области. Мэр Орска Василий Козупица уточнил, что перед заменой дамбу осмотрят специалисты на возможность восстановления.