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ВСУ атаковали ЗАЭС сразу после посещения станции сотрудниками МАГАТЭ

Сотрудники МАГАТЭ возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга.
Андрей Аркадьев 2024-04-09 16:17:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киевские формирования атаковали Запорожскую АЭС спустя всего 10 минут после проезда сотрудниками МАГАТЭ. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Украинский дрон прилетел в здание учебно-тренировочного центра. Яшина подчеркнула, что внутри находится реальное оборудование, включая реакторный зал. При этом отсутствует ядерное топливо, отметила директор по коммуникациям.

В здании учебно-тренировочного центра проходят обучение сотрудники станции. Они отрабатывают технологические операции, в том числе в реакторном зале. Яшина добавила, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

Об атаке корпуса с тренажером реакторного зала сообщалось сегодня. Удар пришелся по крыше. Отметим, что ЗАЭС регулярно подвергается  атакам украинских дронов, что повышает риск крупной ядерной аварии.

#ВСУ #МАГАТЭ #наш эксклюзив #заэс
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