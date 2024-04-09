ВСУ атаковали ЗАЭС сразу после посещения станции сотрудниками МАГАТЭ

Киевские формирования атаковали Запорожскую АЭС спустя всего 10 минут после проезда сотрудниками МАГАТЭ. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Украинский дрон прилетел в здание учебно-тренировочного центра. Яшина подчеркнула, что внутри находится реальное оборудование, включая реакторный зал. При этом отсутствует ядерное топливо, отметила директор по коммуникациям.

В здании учебно-тренировочного центра проходят обучение сотрудники станции. Они отрабатывают технологические операции, в том числе в реакторном зале. Яшина добавила, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

Об атаке корпуса с тренажером реакторного зала сообщалось сегодня. Удар пришелся по крыше. Отметим, что ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов, что повышает риск крупной ядерной аварии.