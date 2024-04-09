Расчеты БПЛА последовательно уничтожили боевиков в опорнике у Работино

Расчеты БПЛА 42-й гвардейской дивизии уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении в районе Работино. Кадры с беспилотника показали работу наших военнослужащих.

Сокрушительные удары по фортификационным сооружениям нанесли дроны-камикадзе. Враг был вынужден сменить позиции, что привело к его полному уничтожению. Как сообщили в МО РФ, всего противник потерял не менее восьми украинских боевиков.

Ранее российские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра. Они подобрались к позициям боевиков с нескольких направлений на БМД-2 и захватили их.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.