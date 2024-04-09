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Расчеты БПЛА последовательно уничтожили боевиков в опорнике у Работино

Расчеты БПЛА уничтожили опорный пункт, нанеся точные удары по фортификационным сооружениям противника при помощи дронов-камикадзе.
2024-04-09 06:05:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА 42-й гвардейской дивизии уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении в районе Работино. Кадры с беспилотника показали работу наших военнослужащих.

Сокрушительные удары по фортификационным сооружениям нанесли дроны-камикадзе. Враг был вынужден сменить позиции, что привело к его полному уничтожению. Как сообщили в МО РФ, всего противник потерял не менее восьми украинских боевиков.

Ранее российские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра. Они подобрались к позициям боевиков с нескольких направлений на БМД-2 и захватили их.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Опорный пункт #дрон-камикадзе #Работино
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