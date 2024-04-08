Десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Юг» овладело штурмом опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Кадры захвата опорника боевиков публикует Минобороны России.

Во время воздушной разведки российские десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия украинских боевиков на окраинах города. Штурмовые группы парашютно-десантного батальона получили боевую задачу, экипировались, проверили оружие, закрепили флаги России и ВДВ на боевые машины десанта и выехали в район ожидания.

Артиллерия и авиация ВДВ нанесли удары, чтобы подавить огневые средства противника. Затем Ивановские десантники на БМД-2 подошли к позициям боевиков с нескольких направлений. Штурмовые группы стремительно захватили опорник, уничтожая врага из стрелкового оружия и гранатометов, а также с помощью ручных осколочных гранат. Заняв опорный пункт, бойцы провели его полную зачистку.

Ранее сообщалось, как стрелок штурмового отряда Родимир Максимов отразил четыре контратаки ВСУ, несмотря на пять осколочных ранений. Противник бросал гранаты, но он не побоялся выйти из траншеи, поставить пулемет и открыть огонь по боевикам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.