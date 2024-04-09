Опубликованы кадры уничтожения пехоты врага у Спорного

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск громят неприятеля на передовой. Кадры уничтожения украинских боевиков публикует Минобороны России.

Уточняется, что противник был ликвидирован на позициях у населенного пункта Спорное.

Бойцы ВС РФ попотчевали противника управляемыми боеприпасами. Точное попадание не оставило шанса вражеским позициям - они были уничтожены вместе с занимавшей их пехотой.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало красочные кадры разгрома района восстановления боеспособности ВСУ при помощи ракет комплекса «Искандер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.