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Опубликованы кадры уничтожения пехоты врага у Спорного

Неприятель был поражен управляемыми боеприпасами, уточнили в Минобороны России.
2024-04-09 15:38:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск громят неприятеля на передовой. Кадры уничтожения украинских боевиков публикует Минобороны России.

Уточняется, что противник был ликвидирован на позициях у населенного пункта Спорное. 

Бойцы ВС РФ попотчевали противника управляемыми боеприпасами. Точное попадание не оставило шанса вражеским позициям - они были уничтожены вместе с занимавшей их пехотой. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало красочные кадры разгрома района восстановления боеспособности ВСУ при помощи ракет комплекса «Искандер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #уничтожение #Спорное #Управляемые боеприпасы
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