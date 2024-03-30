ВС РФ разгромили «Искандерами» район восстановления боеспособности ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили район восстановления боеспособности подразделений 32 механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кадры опубликовало российское оборонное ведомство.

По сообщению Министерства обороны России, расчет БПЛА группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки выявил место дислокации личного состава и военной техники украинских боевиков в лесном массиве на территории Харьковской области.

Оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата передал координаты обнаруженной групповой цели на пункт боевого управления. Решение на нанесение ракетного удара последовало незамедлительно.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о нанесении группового удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины гиперзвуковыми ракетами «Циркон», аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также БПЛА. За неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.