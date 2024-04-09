В Киеве неожиданно узнали о нежелании Сикорского считать себя украинцем

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что родившийся в Киеве знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский считал, что украинцы являются частью русского народа. Такой вывод он сделал во время дискуссии о происхождении великих киевлян.

«С учетом четкой позиции Сикорского его тоже не стоит называть украинцем», - цитирует мнение политика ТАСС.

Агентство также отмечает, что дискуссия по этому вопросу стала актуальной в стране после того, как Украинский институт национальной памяти признал родившегося в Киеве Михаила Булгакова «украинофобом».

Напомним, что ранее угрозой нацбезопасности назвали также композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского и других выдающихся людей.