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В Киеве неожиданно узнали о нежелании Сикорского считать себя украинцем

Оказывается, уроженец Киева утверждал, что украинцы являются частью русского народа.
Глеб Владовский 2024-04-09 13:38:57
© Фото: Olena Khudiakova, ZUMAPRESS, Globallookpress

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что родившийся в Киеве знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский считал, что украинцы являются частью русского народа. Такой вывод он сделал во время дискуссии о происхождении великих киевлян.

«С учетом четкой позиции Сикорского его тоже не стоит называть украинцем», - цитирует мнение политика ТАСС.

Агентство также отмечает, что дискуссия по этому вопросу стала актуальной в стране после того, как Украинский институт национальной памяти признал родившегося в Киеве Михаила Булгакова «украинофобом».

Напомним, что ранее угрозой нацбезопасности назвали также композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского и других выдающихся людей.

#в стране и мире #Украина #Игорь Сикорский #Дискриминация #Михаил Булгаков
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