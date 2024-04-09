Норвежского экс-депутата Эйру заочно арестовали за наемничество в ВСУ

МВД России объявило в международный розыск бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру. После этого последовал ее заочный арест за наемничество на стороне ВСУ. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сандры Андерсен Эйры, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте"). Обвиняемая объявлена в международный розыск», - сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Уточняется, что с момента задержания Эйры или ее экстрадиции на российскую территорию ходатайство об ее аресте будет действовать два месяца.

Известно, что бывший депутат Сандра Эйра состоит в группе иностранных наемников, среди которых пятеро выходцев из США и Великобритании. Группа подчиняется интернациональному легиону Украины.

В начале марта в военной разведке Украины (ГУР, Главное управление разведки Минобороны Украины) признали, что в украинских вооруженных силах служат наемники из 50 стран.

Все они входят в так называемый международный легион ГУР, в котором состоят ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании и других стран Европы, а также Азии, Африки и Южной Америки.