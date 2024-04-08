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ВСУ 21 раз за сутки нанесли удары по территории ДНР

Погиб один мирный житель, шесть человек получили ранения разной степени тяжести, среди них девочка 2017 года рождения.
Мария Зайцева 2024-04-08 01:03:30
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные силы Украины 21 раз за сутки нанесли удары по территории Донецка. В сумме выпустили 63 различных боеприпаса. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

С 00:00 7 апреля по 00:00 8 апреля Украина провела 13 обстрелов на донецком направлении и 8 на горловском.

В результате обстрела погибло одно гражданское лицо, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть девочка 2017 года рождения. Ударами ВСУ повреждены 17 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле ВСУ в Макеевке погибла мирная жительница 1956 года рождения.

#в стране и мире #ДНР #Обстрел #Донецкая народная республика #днр сцкк
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