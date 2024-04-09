Глава ФСБ назвал Киев и Запад организаторами преступлений в России

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют на территории России самые варварские преступления.

Он отметил, что при этом в качестве исполнителей они используют членов международного террористического подполья.

«Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения. Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным

элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения», - заявил глава Федеральной службы безопасности РФ.

В то же время антитеррористический комитет предотвратил 27 терактов на объектах, задействованных в обеспечении спецоперации и снабжении новых регионов России.

Также НАК пресек попытку проникновения на российскую территорию украинских ДРГ (диверсионно-разведывательные группы).