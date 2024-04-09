В НАК заявили о предотвращении 27 терактов в России в 2024 году

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в 2024 году предотвращено 27 терактов на территории России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации.

«Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах», - подчеркнул директор ФСБ Александр Бортников, открывая заседание комитета.

Глава ведомства добавил, что пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.

А в связи с меняющейся обстановкой определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств.

Бортников также указал на то, что киевский режим и его западные покровители принимают участие в организации «самых варварских преступлений» на территории России.