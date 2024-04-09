МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАК заявили о предотвращении 27 терактов в России в 2024 году

По данным ФСБ, злоумышленники попытались совершать преступления на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности.
Глеб Владовский 2024-04-09 11:34:35
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости © Видео: Национальный антитеррористический комитет РФ

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в 2024 году предотвращено 27 терактов на территории России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации.

«Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах», - подчеркнул директор ФСБ Александр Бортников, открывая заседание комитета.

Глава ведомства добавил, что пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.

А в связи с меняющейся  обстановкой определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств.

Бортников также указал на то, что киевский режим и его западные покровители принимают участие в организации «самых варварских преступлений» на территории России.

#в стране и мире #ФСБ #НАК #предотвращение терактов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322