Анкара запретила поставки 54 промышленных товаров в Израиль

Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 товаров до тех пор, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия, сообщает телеканал Yirmidort со ссылкой на заявление ведомства.

В перечень запрещенных на ввоз товаров входят профили из различных металлов и провода, стальные трубы, фитинги, цемент (в том числе блоки и плиты), строительная техника, моторные масла, минеральные удобрения, авиационный бензин и авиационное топливо, клеи и другие предметы.

По данным министерства, число погибших палестинцев «в бойне, устроенной Израилем», превышает 33 тысячи, а количество раненых - сотни тысяч.

«Палестинский народ, который пытается сохранить жизнь в секторе Газа, борется с голодом и всеми видами нищеты в беспрецедентной для нашего времени форме, и Израиль препятствует его доступу к самым основным продуктам питания, медицинской помощи и материалам. Смертность от голода растет, распространяются эпидемии», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хуже Адольфа Гитлера, поскольку он получает поддержку от стран Запада.

Напомним, что очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. После ракетного обстрела со стороны Газы Израиль объявил о начале военной операции против движения ХАМАС. Сектор Газа был блокирован, начались налеты боевой авиации.