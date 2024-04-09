Подавляющее большинство итальянцев начали открыто говорить о победе России в специальной военной операции, несмотря на западную повестку, которую продвигают правительство и государственные СМИ. Многие жители страны также убеждены в том, что конфликт должен быть разрешен за столом переговоров, а Киев должен уступить Москве утраченные территории. Об этом в программе «Открытый эфир» заявил итальянский журналист и политолог Сандро Тети.

«У нас есть жесточайшая цензура, СМИ, которые "бомбят" новостями, разгул русофобии. Но каким-то образом подавляющее большинство итальянцев все равно выступают против поставок оружия на Украину. Кроме того, большинство итальянцев уже говорят, что война должна закончиться путем переговоров и обязательно часть территорий Украины отошли России. Раньше это даже вслух нельзя было произносить», - рассказал эксперт.

Мнение большинства жителей Италии изменилось после провала украинского контрнаступления. Из-за пропаганды итальянцы в тот момент были уверены в победе киевского режима - о реальном положении дел тогда знали лишь высокопоставленные итальянские военные, но сказать об этом они не могли.

«СМИ впервые говорят, что Украина должна уступить часть территорий в обмен на вступление в НАТО. Я считаю, что для России это неприемлемо», - сказал Тети.

Журналист добавил, что в редкие моменты, когда ему удавалось поговорить с представителями официального Рима, он призывал признать тот факт, что Украина обанкротилась. По его словам, Италия не только поставляет оружие Киеву, но и платит пенсии 11 миллионам украинцев, так как у киевского режима на это просто нет денег.

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