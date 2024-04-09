Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по импорту из Украины

Европейский парламент и Совет ЕС создали предварительное соглашение об украинском импорте. Об этом сообщает Интерфакс.

Докладчиком Европейского Парламента выступила Сандра Калниете. Она заявила, что согласну новому соглашению усилены и гарантии защиты фермеров Европы. По ее словам, продление поддержки Украины еще на год показывает солидарность Евросоюза и Киева.

Пошлины и квоты на сельскохозяйственную импортную продукцию Украины приостановили до 5 июня 2025 года.

В официальном сообщении Европарламента сказано, что меры по либерализации торговли способствуют установлению стабильности в украинской экономике и интегрированию страны во внутренний рынок Евросоюза. Регламент дает гарантию, что при сбое из-за украинского импорта на рынке всего ЕС или стран ЕС, Европейская комиссия примет быстрые меры.

Для защиты европейских фермеров может применяться «аварийный тормоз» по отношению к чувствительным сельскохозяйственным продуктам: птице, яйцам, сахару, овсу, крупам, кукурузе и меду. Для импорта зерна, в особенности пшеницы, вводится усиленный мониторинг.

Если импорт перечисленных продуктов превысит средний объем импорта за вторую половину 2021 года, 2022 и 2023 года, то снова будут введены тарифы.

Предварительное соглашение должно быть официально утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС, настоящие торговые меры истекут 5 июня 2024 года.

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о возможном введении квот на украинский импорт и высказал предложение об увеличении импорта в нуждающиеся страны.