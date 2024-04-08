Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Соответствующий указ опубликован в перечне на официальном портале Кремля.

Согласно документу, глава государства также поручил предоставить в 2024-2028 годах капитальный грант за счет средств федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере 28,5 млрд рублей.

Уточняется, что ответственным за выполнение данного поручения назначен председатель правительства страны Михаил Мишустин. Срок исполнения - до 1 июля 2024 года.

Ранее Путин заявил, что благодаря новой магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.