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На строительство ВСМ Москва - Петербург выделят 300 млрд рублей

Средства на строительство скоростной дороги Москва - Санкт-Петербург будут выделены из бюджета ФНБ в 2025 году.
Глеб Владовский 2024-04-08 09:55:37
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Соответствующий указ опубликован в перечне на официальном портале Кремля.

Согласно документу, глава государства также поручил предоставить в 2024-2028 годах капитальный грант за счет средств федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере 28,5 млрд рублей.

Уточняется, что ответственным за выполнение данного поручения назначен председатель правительства страны Михаил Мишустин. Срок исполнения - до 1 июля 2024 года.

Ранее Путин заявил, что благодаря новой магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

#в стране и мире #строительство #Железная дорога #фнб #всм москва-петербург
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