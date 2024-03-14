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Путин назвал время в пути после завершения строительства новой ВСМ Москва - Петербург

По словам главы государства, около двух часов уйдет на то, чтобы попасть из одного города в другой благодаря новой высокоскоростной магистрали.
Глеб Владовский 2024-03-14 16:46:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Москва - Петербург.

По словам главы государства, благодаря новой магистрали время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Кроме того, ВСМ будет способствовать росту деловой активности и туризма, поскольку пройдет по регионам, где проживает 20% населения страны.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, завершена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», - сказал Путин на видеоконференции.

Как подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров, железнодорожные составы для высокоскоростных магистралей можно будет запускать как из восьми, так и из 16 вагонов.

#в стране и мире #Железная дорога #Москва-Петербург #всм москва-петербург #строительство всм
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