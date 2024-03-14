Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Москва - Петербург.

По словам главы государства, благодаря новой магистрали время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Кроме того, ВСМ будет способствовать росту деловой активности и туризма, поскольку пройдет по регионам, где проживает 20% населения страны.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, завершена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», - сказал Путин на видеоконференции.

Как подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров, железнодорожные составы для высокоскоростных магистралей можно будет запускать как из восьми, так и из 16 вагонов.