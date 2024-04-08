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До 15 возросло количество пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой

В Самарской области 15 человек пострадали в ДТП в результате опрокидывания автобуса в кювет.
Дарина Криц 2024-04-08 08:10:03
© Фото: СК России

До 15 человек увеличилось количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Самарской области, согласно обновленной информации. При этом два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В автобусе находились 66 человек. Погибли два человека. 15 госпитализированы», - уточнил источник агентства.

Региональный главк Следственного комитета РФ уточнил, что по факту произошедшего ДТП следственный отдел по городу Кинель возбудил уголовное дело.

В ночь на 8 апреля на трассе Урал - Муханово рейсовый автобус Scania съехал в кювет. Уточнялось, что на зарегистрированном в Казахстане транспортном средстве перевозились 66 граждан Узбекистана. По предварительным данным, они направлялись в Нижний Новгород, но на повороте водитель двигался со скоростью, не обеспечившей безопасность его движения.

#Самарская область #ДТП #пострадавшие #СК РФ #погибли
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