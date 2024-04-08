Двое погибли и 10 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Самаре

В Киннельском районе Самары произошло ДТП с участием автобуса. Водитель SCANIA выбрал небезопасную скорость, на 26 километре он съехал с дороги, транспортное средство опрокинулось. На месте погибло два пассажира, 10 человек доставили медицинское учреждение. Об этом сообщает ГИБДД Самарской области в официальном телеграм-канале.

Происшествие произошло примерно в час ночи. На месте работает следственно-оперативная группа, а также руководство самарской Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова, автобус зарегистрирован в Республике Казахстан, он перевозил граждан Узбекистана. По предварительным данным, на повороте водитель выбрал скорость, которая не обеспечивала безопасность движения.