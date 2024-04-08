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Двое погибли и 10 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Самаре

Водитель автобуса съехал с дороги и опрокинул транспортное средство на дороге «Урал-Муханово».
Мария Зайцева 2024-04-08 05:38:05
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В Киннельском районе Самары произошло ДТП с участием автобуса. Водитель SCANIA выбрал небезопасную скорость, на 26 километре он съехал с дороги, транспортное средство опрокинулось. На месте погибло два пассажира, 10 человек доставили медицинское учреждение. Об этом сообщает ГИБДД Самарской области в официальном телеграм-канале.

Происшествие произошло примерно в час ночи. На месте работает следственно-оперативная группа, а также руководство самарской Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова, автобус зарегистрирован в Республике Казахстан, он перевозил граждан Узбекистана. По предварительным данным, на повороте водитель выбрал скорость, которая не обеспечивала безопасность движения.

#в стране и мире #самара #Самарская область #ДТП #пострадавшие #ГИБДД #погибшие #ГУ МВД РФ
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