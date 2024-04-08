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МИД РФ заявил о деградации ПАСЕ после намерений дать членство Косово

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект «уставного заключения» на поданную в 2022 году заявку Косово на вступление в организацию.
Марина Крижановская 2024-04-08 07:30:54
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

МИД России отреагировал на намерение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предоставить частично признанной Республике Косово членство в организации. Министерство иностранных дел назвало этот шаг попыткой «протащить» его в Совет Европы, что указывает на деградацию самой ПАСЕ.

«Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета. <...> Таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы.

В комментарии РИА Новости российский МИД напомнил о поданной еще в мае 2022 года заявке Косово на вступление в ПАСЕ, а 27 марта 2024 года комиссия по политическим вопросам и демократии ПАСЕ уже одобрила проект «уставного заключения» на заявку.

Во время пленарной сессии рассмотрят этот документ. Вместе с комиссией ПАСЕ по вопросу членства Косово в этой организации выскажутся представители комиссии по юридическим вопросам и правам человека, а также комиссии по равенству и недискриминации.

По мнению российских дипломатов, такой шаг показывает, что авторы инициативы членства Косово в ПАСЕ «легко перешагнули через ключевое положение устава Совета» в той части, где говорится о его создания для укрепления единства европейских народов. «Порядок, основанный на правилах» в действии, подытожили в МИД РФ.

Одиннадцатого января сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Косово ракет Javelin на 75 миллионов долларов. Уточнялось, что Приштине могут продать 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установки.

#в стране и мире #косово #МИД России #ПАСЕ #совет европы #членство #непризнанная республика
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