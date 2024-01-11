Госдеп разрешил продать Косову ракеты Javelin на сумму 75 млн долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 75 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Ведомство ответственно за поставки военной техники и оружия в другие страны по межправительственным контрактам.

Речь идет о возможной продаже Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок, передает ТАСС.

Javelin - переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов, самолетов и других средств воздушного нападения на дальности до 4 500-5 500 м и высоте до 3 000 м. Может быть использован для уничтожения наземных целей на дальностях до 3 километров. Основные преимущества ПЗРК «Джавелин» перед аналогичными заключаются в нечувствительности к помехам создаваемым средствами инфракрасного противодействия и возможностью борьбы с целями, имеющими различные типы двигателей. Среди минусов - это сложности в точности наведения от различных условий (дым, туман, осадки).