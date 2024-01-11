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Госдеп разрешил продать Косову ракеты Javelin на сумму 75 млн долларов

Уточняется, что на продажу отправят 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок.
Ирина Егорова 2024-01-11 23:26:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Госдепартамент США одобрил возможную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 75 миллионов долларов,  сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Ведомство ответственно за поставки военной техники и оружия в другие страны по межправительственным контрактам.

Речь идет о возможной продаже Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок, передает ТАСС.

Javelin - переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов, самолетов и других средств воздушного нападения на дальности до 4 500-5 500 м и высоте до 3 000 м. Может быть использован для уничтожения наземных целей на дальностях до 3 километров. Основные преимущества ПЗРК «Джавелин» перед аналогичными заключаются в нечувствительности к помехам создаваемым средствами инфракрасного противодействия и возможностью борьбы с целями, имеющими различные типы двигателей. Среди минусов - это сложности в точности наведения от различных условий (дым, туман, осадки).

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