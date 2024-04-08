Расчет «Града» продемонстрировал уничтожение РСЗО Vampire ВСУ

Расчет РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО RM-70 Vampire, которая несколько дней наносила удары по населенным пунктам Белгородской области. Кадры поражения цели зафиксировала камера объективного контроля.

Получив точные координаты местонахождения вражеской РСЗО, расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Vampire был уничтожен.

Как сообщили бойцы, РСЗО противника зафиксировал тепловизор российского беспилотника. Она находилась вдали от российских реактивных систем залпового огня в заболоченной, труднопроходимой местности. На видео машина, предположительно, паркуется в укрытии.

Боевики какое-то время находятся около машины, затем отходят. В этот момент ракета «Града» находит цель, и боекомплект RM-70 Vampire детонирует. Кадры объективного контроля показывают поражение.

Расчет «Бегемотика», как называют бойцы свою РСЗО, уже заслужили медали «За отвагу», «За храбрость» и два Георгиевских креста 4-ой степени. И они продолжают наносить точные удары по позициям, боевой технике и живой силе украинских боевиков. Они также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 22 снаряда RM-70 Vampire над Белгородской областью. Попытка террористической атаки со стороны Киева была сорвана.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.