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Средства ПВО уничтожили 22 снаряда RM-70 Vampire над Белгородской областью

Снаряды вражеской реактивной системы залпового огня были перехвачены около 17.50.
2024-03-24 19:35:01
© Фото: Минобороны России

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны России.

Дежурные средства ПВО вовремя выявили и уничтожили 22 реактивных снаряда в небе Белгородской области.

Уточняется, что атака была пресечена около 17.50 по московскому времени.

Ранее украинские беспилотники также атаковали Старооскольский округ и Чернянский район в Белгородской области. Один человек погиб, двое получили ранения. Кроме того, националисты открыли огонь по Белгороду, повреждены многоквартирные дома и частные постройки, есть пострадавшие.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #снаряды #белгородская область #уничтожение #система ПВО
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