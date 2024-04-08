Не менее 38 палестинцев погибли и 70 ранены за сутки в секторе Газа

За минувшие сутки в секторе Газа из-за боевых действий Израиля погибли не менее 38 палестинцев. Вместе с этим более 70 человек получили ранения. Данные сообщило палестинское агентство WAFA.

«В течение последних суток оккупационные силы совершили четыре массовых нападений, что привело к гибели 38 жителей и ранению 71 человека», - уточнил источник агентства.

В частности, шесть жителей убиты и несколько получили ранения в результате воздушных налетов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.

На юге, в городе Наср, израильская авиация обстреляла группу мирных жителей, в итоге по меньшей мере один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения. Из-под обломков разбомбленного дома в квартале Шуджайя города Газа извлекли шесть тел погибших.

Вместе с этим, по информации телеканала Al Jazeera, власти Израиля не пропустили на север палестинского анклава грузовики с гуманитарной помощью. наруши вобещания военнослужащих Израиля обеспечить ввоз гумпомощи для местного населения. Уточняется, что через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в течение 7 апреля въехали 322 грузовика с гуманитарной помощью. при этом ни одной из машин не разрешили проехать на север сектора Газа, отметили журналисты.

За более 180 дней боевых действий в этом регионе Ближнего Востока погибли свыше 33 тысяч человек, среди них более 15 тысяч детей. Ранения в палестинском анклаве получили более 75 тысяч человек.

Вместе с этим в регионе боевых действий гибнут и сотрудники ООН. Третьего апреля президент Израиля Эцхак Герцог принёс извинения международной неправительственной организации World Central Kitchen (Всемирная центральная кухня) по причине гибели семи волонтеров.