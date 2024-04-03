МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

Ицхак Герцог принес извинения семьям погибших и пообещал провести расследование удара ЦАХАЛ, из-за которого погибли волонтеры.
Ирина Егорова 2024-04-03 00:23:11
© Фото: IMAGOOmar Ashtawy apaimages, Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения международной неправительственной организации World Central Kitchen (Всемирная центральная кухня) в связи с гибелью семи волонтеров в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Президент Ицхак Герцог позвонил основателю "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресу и принес искренние извинения и глубокие соболезнования, а также направил соболезнования семьям погибших», - сообщает канцелярия президента, пишет ТАСС. 

Герцог пообещал провести тщательное расследования удара ЦАХАЛ.

Напомним, накануне в результате удара Израиля по сектору Газа была атакована машина, в которой иностранцы везли продукты питания и другую гуманитарную помощь палестинским беженцам. Погибли семь сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen. Граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, американец и канадец с двойным гражданством стали жертвами атаки. 

Всего в ходе конфликта в секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли 196 сотрудников гуманитарных организаций,  включая более 175 сотрудников ООН.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #атака #удар #извинения #Сотрудники #организация #Ицхак Герцог
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322