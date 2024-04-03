Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения международной неправительственной организации World Central Kitchen (Всемирная центральная кухня) в связи с гибелью семи волонтеров в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Президент Ицхак Герцог позвонил основателю "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресу и принес искренние извинения и глубокие соболезнования, а также направил соболезнования семьям погибших», - сообщает канцелярия президента, пишет ТАСС.

Герцог пообещал провести тщательное расследования удара ЦАХАЛ.

Напомним, накануне в результате удара Израиля по сектору Газа была атакована машина, в которой иностранцы везли продукты питания и другую гуманитарную помощь палестинским беженцам. Погибли семь сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen. Граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, американец и канадец с двойным гражданством стали жертвами атаки.

Всего в ходе конфликта в секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли 196 сотрудников гуманитарных организаций, включая более 175 сотрудников ООН.