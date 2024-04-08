Лавров прибыл в Пекин для проведения переговоров с главой МИД КНР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

В столице Китая глава МИД РФ проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Главы МИД должны обсудить темы двустороннего сотрудничества и взаимодействия стран на мировой арене с фокусом на совместную деятельность в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и остальных многосторонних форумах.

Ранее МИД сообщило о планах на обмен мнениями между странами по «горячим темам» и региональным сюжетам, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что сейчас отношения между Россией и Китаем переживают лучший период.