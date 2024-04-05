Рядовой Максимов отбил четыре штурма и уничтожил 27 боевиков

Боец группировки «Восток» Родимир Максимов с позывным «Бурхат» рассказал, как двое суток оборонял и удерживал занятый опорный пункт ВСУ. Вместе с товарищами он отбился от четырех контратак противника и лично уничтожил 27 украинских националистов.

Бой произошел в районе Новомихайловки на Марьинском направлении, сообщило Минобороны России. Сначала штурмовое подразделение 68-го армейского корпуса захватило опорный пункт ВСУ. Во время этого боя рядовой Родимир Максимов обошел противника с фланга и ликвидировал троих боевиков ВСУ. Это позволило штурмовой группе зайти на позиции.

«Бурхат» был ранен, но остался выполнять боевую задачу: опорный пункт нужно было удержать.

«Сложно было. Все, что было, - все летело. Наш командир "Сокол" был ранен сразу, еще пара пацанов. Я доложил, что старший группы ранен, я стал старшим», - рассказал Родимир.

Противник силами около отделения попытался контратаковать наших штурмовиков. «Бурхат» подпустил боевиков поближе и уничтожил из пулемета Калашникова атакующую группу ВСУ в полном составе.

За двое суток штурмовики под руководством Родимира Максимова сорвали еще три попытки врага отбить позиции. Боевиков было больше, у них были танки и другие бронеманшины, в частности, БМП Bradley, рассказал «Бурхат».

В одном из эпизодов боя уже раненый Родимир из пулемета расстрелял спешившуюся из американского бронетранспортера MaxxPro группу националистов. Экипаж машины начал маневрировать для отхода и попал в зону поражения нашего расчета ПТУР. Ее тоже уничтожили.

В конце концов у группы стали заканчиваться боеприпасы.

«Последний боекомплект раздавал по пять-шесть штук. У всех по одному магазину было. Троих оставил своих, сказал - только в крайнем случае стреляйте, когда заходят. Я сейчас подмогу приведу», - рассказал Родимир.

«Бурхат» вышел к своим через минное поле и привел помощь. В итоге наши бойцы отстояли занятые позиции.

«У него были осколочные ранения по всей поверхности тела. В основном это спина, конечности. Оказали первую врачебную помощь, перевязали раны, достали некоторые осколки. Он отказался от госпитализации. Мы уговаривали, но он настаивал», - рассказал командир приемо-сортировочного взвода с позывным «Скальпель».

За героизм и мужество командование представило рядового Родимира Максимова к госнаграде.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.